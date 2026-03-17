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EASL東亞超級聯賽六強賽事即將於明（18）日開打，桃園璞園領航猿在首場比賽將碰上韓國強權首爾SK騎士，賽前領航猿主帥卡米諾斯受訪時特別點名洋將沃尼（Jameel Warney）、亞洲外援托倫蒂諾(Arvin Tolentino)，以及射手安永俊，並強調要加快節奏及提高強度來讓對手打得不舒服。領航猿主帥卡米諾斯認為首爾SK騎士是一支體系非常明確的球隊，雖然他們的輪替不多，但每個人的角色都很清楚。兩名洋將沃尼（Jameel Warney）及托倫蒂諾(Arvin Tolentino)很強，射手安永俊外線手感相當火燙，上一場甚至投進7顆三分球，整體來說他們是一支分工清楚、執行力高的球隊。另外教練也提到，這場比賽的關鍵在於比賽節奏，他們的洋將幾乎都打滿長時間，因此我們需要拉快節奏、提高強度，讓他們處在不舒服的狀態，從他們小組賽輸球的比賽來看，當對手打出高節奏時，他們確實會遇到困難。去年東超冠軍戰中領航猿以4分之差惜敗日本的廣島蜻蜓，主帥卡米諾斯表示：「去年的事情已經過去了，對我們來說最重要的是從中吸取經驗，我希望這些經驗能成為球員的養分，在關鍵時刻幫助他們做出更好的判斷」。今年PLG賽季領航猿打出13勝1敗的超狂表現，教練對球隊目前的狀況展現出高度信心，他說：「我們現在狀態不錯，上周在客場擊敗富邦勇士的比賽中，打出非常好的內容，這對我們找回比賽節奏至關重要」。這場比賽若贏球，領航猿將進入東亞超級聯賽四強，輸球則慘遭淘汰。