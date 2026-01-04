我是廣告 請繼續往下閱讀

▲領航猿此役共有4人得分上雙，伯朗狂轟35分、13籃板並送出4記火鍋，展現禁區主宰力。（圖／東超提供）

上季奪下東亞超級聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿，今（4）日作客中國泉州大學體育館挑戰澳門黑熊。靠著洋將伯朗全場狂炸35分、13籃板的「雙十」演出，加上「夜王」盧峻翔在關鍵時刻澆熄對手反撲氣燄，終場領航猿以95：83擊退地主黑熊。此役過後，領航猿以4勝1敗戰績穩居B組龍頭，幾乎手握6強門票。兩隊上次交手時，領航猿曾陷入26分落後的絕境，最終才靠著東超史上最大逆轉秀翻盤。今日再度碰頭，領航猿記取教訓，首節便展現侵略性取得24：21領先。半場打完，領航猿團隊命中率高達52.9%，伯朗與盧峻翔合砍20分，帶領球隊帶著5分優勢進入下半場。雙方易籃後，澳門黑熊展開強勢反撲，洋將華生（Torrence Watson）領軍打出一波9：0攻勢一度反超比分。危急時刻，領航猿伯朗連拿6分止血，盧峻翔也隨即跳出，不僅抄截快攻一條龍得手，更助攻阿提諾（William Artino）在籃下取分，領航猿回敬一波猛攻奪回主導權。末節黑熊雖一度追到僅剩個位數差距，但盧峻翔在倒數1分半鐘連拿4分，徹底澆熄對手反撲火苗，穩穩收下這場關鍵勝利。領航猿此役共有4人得分上雙，伯朗狂轟35分、13籃板並送出4記火鍋，展現禁區主宰力；阿提諾貢獻17分，而本土核心盧峻翔則拿到16分、4助攻。目前領航猿在B組戰績來到4勝1敗。接下來領航猿將於2月4日作客日本，與琉球黃金國王展開B組龍頭爭奪戰。