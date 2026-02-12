東亞超級聯賽正式公布2026年季後賽參賽隊伍與競賽架構，賽事將於3月18日至22日在澳門舉行。本季例行賽擴編為12隊、三分組、36場比賽，最終選出六支球隊晉級，形成聯盟成立以來規模最大的季後賽。
除了參賽隊數創新高，獎金也同步升級。冠軍可獲得150萬美元，亞軍75萬美元，季軍35萬美元，總額刷新歷史紀錄，象徵東超在亞洲職業籃壇的競技與商業量能再往上推進。
東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示：「這將會是史上競爭強度最高的一次季後賽。六支頂尖隊伍齊聚，展現亞洲籃球的深度與實力，我們期待在澳門見證新王者誕生。」
例行賽成績決定優勢 兩隊直通四強
新賽制更加重視例行賽表現。三個分組第一名之中，戰績最佳的兩隊直接晉級四強；其餘一支分組冠軍與三支分組第二，則必須從八強賽開打。
同時，聯盟刻意安排同組球隊僅可能在冠軍戰碰頭，讓淘汰賽階段出現更多跨聯盟、跨國的新鮮對決。
賽程如下：
六強名單出爐 日職B.LEAGUE三隊領銜
A組
B組
C組
亞洲版圖擴張 競技強度全面拉滿
從四強周末進化為六強淘汰，東超正嘗試打造更完整的跨聯盟對抗舞台。日本B.LEAGUE三隊齊聚、韓職與台灣代表並立，再加上澳門連續兩年擔任決戰舞台，顯示聯盟希望把「亞洲冠軍」的品牌推向更高層級。
高額獎金與密集賽程之下，球隊深度、輪換策略與臨場調整能力，都將面臨極限考驗。
- 八強賽：3月18日
- 四強賽：3月20日
- 冠軍戰、季軍戰：3月22日
- 第一種子：宇都宮皇者（4勝2敗）
- 第二種子：首爾SK騎士（4勝2敗）
- 第一種子：琉球黃金國王（5勝1敗）
- 第二種子：桃園璞園領航猿（4勝2敗）
- 第一種子：東京電擊（5勝1敗）
- 第二種子：新北國王（3勝3敗）
從四強周末進化為六強淘汰，東超正嘗試打造更完整的跨聯盟對抗舞台。日本B.LEAGUE三隊齊聚、韓職與台灣代表並立，再加上澳門連續兩年擔任決戰舞台，顯示聯盟希望把「亞洲冠軍」的品牌推向更高層級。
