八強賽：3月18日

四強賽：3月20日

冠軍戰、季軍戰：3月22日

▲2026東超賽程。(圖/東超提供)

A組

第一種子：宇都宮皇者（4勝2敗）

第二種子：首爾SK騎士（4勝2敗）

B組

第一種子：琉球黃金國王（5勝1敗）

第二種子：桃園璞園領航猿（4勝2敗）

C組

第一種子：東京電擊（5勝1敗）

第二種子：新北國王（3勝3敗）

東亞超級聯賽正式公布2026年季後賽參賽隊伍與競賽架構，賽事將於3月18日至22日在澳門舉行。除了參賽隊數創新高，獎金也同步升級。冠軍可獲得150萬美元，亞軍75萬美元，季軍35萬美元，總額刷新歷史紀錄，象徵東超在亞洲職業籃壇的競技與商業量能再往上推進。東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示：「這將會是史上競爭強度最高的一次季後賽。六支頂尖隊伍齊聚，展現亞洲籃球的深度與實力，我們期待在澳門見證新王者誕生。」新賽制更加重視例行賽表現。三個分組第一名之中，戰績最佳的兩隊直接晉級四強；其餘一支分組冠軍與三支分組第二，則必須從八強賽開打。同時，聯盟刻意安排同組球隊僅可能在冠軍戰碰頭，讓淘汰賽階段出現更多跨聯盟、跨國的新鮮對決。八強賽場地將另行公布；四強與決賽確定於澳門新濠影滙綜藝館登場。門票預計2月26日開賣。宇都宮在關鍵戰以105：88擊敗臺北富邦勇士，挾三連勝氣勢奪下分組第一，首戰將碰上新北國王。SK則早早鎖定席次，繼2023-24賽季後再度挺進季後賽。琉球以5勝1敗站上分組龍頭，並取得直通四強門票；領航猿則延續上季黑馬氣勢，再度回到淘汰賽舞台，八強將強碰首爾SK騎士。東京在開季失利後豪取五連勝，以總排名第一晉級四強；國王則連三季闖進季後賽，持續寫下聯盟最穩定紀錄。從四強周末進化為六強淘汰，東超正嘗試打造更完整的跨聯盟對抗舞台。日本B.LEAGUE三隊齊聚、韓職與台灣代表並立，再加上澳門連續兩年擔任決戰舞台，顯示聯盟希望把「亞洲冠軍」的品牌推向更高層級。高額獎金與密集賽程之下，球隊深度、輪換策略與臨場調整能力，都將面臨極限考驗。