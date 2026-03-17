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東亞超級聯賽6強賽事將於明（18）日開打，除了領航猿要打首爾SK騎士之外，台灣的另一支球隊新北國王在晚上7:30分出戰來自日本的宇都宮皇者，日前宣布重返國王的戴維斯也跟著球隊到澳門進行備戰，對於Q的回歸，國王主帥洪志善認為他的加入對球隊有幫助。戴維斯在季初原本是PLG新球隊洋基工程的選手，不過在幾天前離開洋基重返新北國王，協助球隊參與東超賽事，對於「東超限定」的戴維斯回鍋，洪志善表示：「 Q 的能力不用多講，雖然說年紀大了，但他如果在短時間能夠給予我們短暫的幫助，我覺得應該對我們球隊是一大助力」。至於戴維斯的上場時間如何安排？洪志善透露：「他不可能像以前打二、三十分鐘，但是只要兩、三分鐘可以給球隊帶來幫助就夠了」。除了戴維斯之外，新北國王還有很多「東超新面孔」，在球隊磨合的部分洪志善認為已經漸入佳境，他說：「因為我們很多東西都是新的，然後新的人進來時間會比較短，所以磨合可能要再快一點」。另外去年以球員的身份參與東超季後賽，今年則是擔任總教練，洪志善坦言今年比去年更累，因為要準備的東西更多，當球員時練完球回去就沒事做了，那教練就是從比賽前到比賽後要看的東西太多了，所以那心態完全是不太一樣的。