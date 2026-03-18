EASL東超6強賽事首戰領航猿以20分之差痛宰韓國首爾SK騎士挺進4強，領航猿一哥盧峻翔在賽後記者會提到，能和丹尼爾（Edi Daniel）等好手對戰是一件很榮幸的事，並稱讚對手的防守能力和李家慷有得比。

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盧峻翔樂於和高手競爭　讚丹尼爾防守能力跟李家慷有得比

在比賽中盧峻翔經常與丹尼爾對位，他認為丹尼爾的防守非常黏，跟李家慷有得比，很榮幸能和這種球員對戰，也很開心東超可以跟很多不同的球員一起競爭」。

這場比賽盧峻翔上場23分鐘，攻下12分2籃板3助攻1抄截，他賽後表示：「很開心可以拿下勝利，大家都知道單淘汰的比賽很難打，我們做了很多準備，面對對方的高強度防守也能一一克服，這是一場團隊的勝利」。

另一方面首爾SK騎士的混血球員丹尼爾也透露：「我知道盧峻翔是中華隊成員，這場比賽用盡所有方法來限制他，但結果還是沒有守好，不過我已經盡力了」。

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