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EASL東亞超級聯賽4強賽明（20）日火熱開打，晚上六點是琉球黃金國王對決宇都宮皇者，而晚上8:30分是台灣球迷最關注的桃園璞園領航猿要強碰東京電擊，NOWNEWS球評李亦伸在4強賽開打前進行了深入分析，他認為領航猿的優勢在於「洋將配置」。李亦伸覺得這場領航猿跟東京電擊是一場五五波的比賽，不過他對領航猿有信心，因為在洋將的搭配上，伯朗的身高、外線投籃能力還有關鍵時刻處理球的能力都相當出色，葛拉漢超強的一對一單打能力是領航猿的一大優勢，再加上打出生涯年的阿提諾，這部分領航猿絕對不會輸給東京電擊。另外在本土球員部分，領航猿也展現他們的陣容深度，除了當家球星盧峻翔，另外三名後衛白曜誠、關達祐和李家慷都是非常棒的人才，再加上今年表現出色的陳將双，所以在本土球員的深度、防守的強度以及洋將的配置方面，李亦伸認為領航猿一點都不輸給東京電擊。在東京電擊這裡，李亦伸指出，他們目前比較大的問題在於歸化球員羅塞特 (Ryan Rossiter)因傷缺陣，再加上205公分的前鋒戴維斯（Brandon Davis）剛剛傷癒復出狀況不明，所以他們的進攻重心會放在福斯特 (Marcus Foster)以及薩斯（ Sebastian Saiz ）身上。李亦伸針對東京電擊洋將進行分析，他說：「福斯特在進攻端他能持球創造機會，一對一單打的能力和打爛仗的能力都非常出色，而且福斯特的身材在面對領航猿的後場防守可以形成絕對優勢，另外身高206公分的薩斯能裡能外，跟團隊的搭配默契也非常好，這會讓領航猿很頭痛」。最後李亦伸總結，領航猿的洋將的配置是一流的，身高對位都不會吃虧，所以儘管是五五波的比賽，還是看好領航猿能贏球，連兩年挺進冠軍戰。