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桃園璞園領航猿在2026東亞超級籃球聯賽（EASL）四強賽中以102：76大勝東京電擊，成功闖進冠軍戰，其中從板凳出發的阿提諾在這場比賽攻下26分11助攻成這場比賽逆轉勝的大功臣，賽後他也在記者會上感謝粉絲支持，希望用好表現回饋到場的球迷。從六強賽開始就有不少領航猿粉絲到塔石體育館支持選手，4強賽在新濠影匯綜藝館，有將近200名「橙客」到場支持，現場也頻頻聽到球迷高喊「Let’s Go Pilots」口號相當有氣勢。這場比賽阿提諾板凳出發展現高效率，上場24分鐘攻下26分11助攻，精采表現帶領球隊逆轉贏球，也挺進東超最終決戰，將和宇都宮皇者競爭冠軍獎盃。針對今天的比賽，阿提諾表示：「能夠贏球非常興奮，但我們禮拜天還有比賽，所以我們今天開心完，明天就要開始準備下一場比賽」。另外阿提諾特別感謝領航猿粉絲自費來澳門支持球隊，他說：「以前就知道領航猿球迷很熱情，會跟著球隊四處跑，所以我很感激球迷來澳門看我們比賽，希望能用最好的表現來回饋他們」。