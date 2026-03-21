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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，聯盟今（21）日於高雄夢時代舉辦「開季團圓大辦桌2.0」，6隊各自推出球星、啦啦隊女孩助陣。休賽季透過FA（自由球員）制度轉隊的富邦悍將捕手林岱安與經由補償方式轉隊的統一7-ELEVEn獅投手江少慶，2人在活動開始前於後台留下難得的合照。林岱安去年休賽季投入FA市場，最終與悍將簽下一紙7年球員附帶教練約，總值最高達5600萬元，離開效力11年的獅隊。獅隊則是在補償名單中挑選近年受到傷勢困擾的江少慶，依據聯盟規章，江少慶新賽季的合約不得低於去年，因此本季仍是「百萬身價」。聯盟今日在高雄舉辦開季宣傳活動「開季團圓大辦桌2.0」，江少慶與林岱安各自代表新東家出席活動，2人穿上新制服， 與Fubon Angels一起在活動背板前留下難得的合照。今日的「開季團圓大辦桌2.0」，6隊出席球星名單包括，味全龍吉力吉撈・鞏冠、曾聖安；富邦悍將則由范國宸、林岱安；樂天桃猿梁家榮、陳冠宇；中信兄弟張志豪、許基宏；統一7-ELEVEN獅江少慶、林靖凱；台鋼雄鷹郭阜林、張肇元代表出席。應援陣容也相當豪華，各隊都派出6位女孩出席，樂天女孩筠熹、沈珈妤、KAHO、若潼、岱縈、熊霓；Passion Sisters小迪、怡琪、衣宸、珮含、凱蒂、君白；Uni-Girls子筑、Maggie、JOY、Yuki、姿琳、培根；Wing Stars一粒、李樂、昆昆、毛毛、芋頭、米妮；小龍女心璇、寧寧、群群、貝拉、小蛙、佩霓；Fubon Angels潔米、丹丹、Jessy、維心、沁沁、小芊。