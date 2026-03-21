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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，聯盟今（21）日於高雄夢時代舉辦「開季團圓大辦桌2.0」，喊出新球季口號「Be The One」，會長蔡其昌致詞時透露，新版APP將要上線，可以看到每顆球的即時球速，另外二軍將測試Trackman電子好球帶，最後蔡其昌也說，若無意外，這是他最後一次參與辦桌，「明年我會變球迷，跟大家一起搶門票，一起支持台灣棒球。」蔡其昌表示，聯盟新的APP即將上線，「上面可以看到每球的球速，看起來快跟上大聯盟，這個是用大家的錢建構的。」除了新版APP，蔡其昌透露，本季二軍將測試Trackman電子好球帶，「先讓二軍試看看準不準。」蔡其昌笑說，「裁判大家都會罵，最近大家對裁判越來越好，因為看完WBC都覺得...」蔡其昌透露，最近有跟聯盟商量，幫吉祥物「歐告」找女朋友，「我怕商品賣得比歐告還要好。謝謝球迷賣力支持聯盟的活動、商品，會長也很珍惜大家的支持。」蔡其昌坦言，若無意外，這是他最後一次在開季前跟大家團圓，「明年我會變球迷，跟大家一起搶門票，一起支持台灣棒球，希望台灣棒球越來越好，期待新的開季，大家都要進場支持喜歡的球隊跟球員。」