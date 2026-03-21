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2026東亞超級籃球聯賽（EASL）冠軍戰將於明（22）日晚上6點舉行，由桃園璞園領航猿出戰宇都宮皇者，NOWNEWS球評李亦伸在賽前進行了深入分析，他預測宇都宮皇者奪冠機率高，因為紐比爾（D.J.Newbill）、比江島慎對領航猿的威脅性太大。去年領航猿差一點就可以拿下東超冠軍，今年捲土重來，擋在他們前面的是日本職籃強權宇都宮皇者，球評認為雖然宇都宮的主力球員年紀都偏大，但他們打法更老練，再加上兩位後場球員紐比爾、比江島慎會造成領航猿防守上很大的壓力。除了兩名後場球員，宇都宮的內線身高跟經驗都足夠，歸化球員愛德華茲（Gavin Edwards）防守對位能力非常出色，另外傑雷特(Grant Jerrett）在4強賽表現優異，他在禁區的威脅性會給伯朗跟阿提諾很大的壓力。不過領航猿也不是完全沒機會贏，李亦伸指出，領航猿三名洋將伯朗、葛拉漢和阿提諾再加上頭牌球星盧峻翔，團隊戰力堅強，只要三分外線能發揮，再加上關鍵球能夠把握住，再加上伯朗可以掌控籃板，那領航猿還是大有可為。李亦伸總結，不管是後場戰力、禁區對抗力還是比賽經驗都是宇都宮稍佔優勢，儘管兩隊的實力差距不大，但裘爺還是看好宇都宮拿下東超冠軍。