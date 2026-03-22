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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，「南霸天」統一7-ELEVEn獅將在3月29日於亞太棒球場迎接歷史性的首場比賽，先發投手人選也呼之欲出，今（22）日在官辦熱身賽，獅隊推出洋投獅帝芬（Jackson Stephens）先發，總教練林岳平表示，開季輪值除了3洋投，本土人選為郭俊麟與張宥謙，胡智爲則會視狀況，決定是長中繼還是第6號先發。獅隊今日推出獅帝芬先發出戰悍將，獅隊總教練林岳平指出，下週2場熱身賽會推出布雷克與喬登，餅總沒有特別正式宣佈首戰先發投手人選，僅笑說，「不用問我，你們自己算。」若按照輪值推算，獅帝芬會是獅隊新球季首戰先發投手。獅隊開季一軍3洋投已經確定，會以獅帝芬搭配布雷克、喬登，本土方面，由郭俊麟與張宥謙扛第4、5號先發，餅總指出，會給胡智爲一點時間，「經典賽回來，給他一點時間，讓他充裕一點，但也不排除開季就6個先發，因為有1人要長中繼。」現年19歲的張宥謙，2024年選秀第2輪入隊，去年在球季尾聲登上一軍，先發1場投4局失1分，防禦率2.25。張宥謙目前在官辦熱身賽先發2場，投10.1局失1分（0責失），防禦率還是0。今日在亞太球場，也看見左投林子崴的身影，餅總指出，林子崴的狀況還沒那麼快，「我回來（經典賽）之後，把他拉過來跟著我，一直在練習。」談到林子崴的進度，餅總說，計畫是進行3次牛棚後，投入二軍的比賽，實際站上投手丘可能會在4月中下旬。