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中華職棒37年官辦熱身賽進入尾聲，富邦悍將的戰績「倒吃甘蔗」，今（22）日以5：3逆轉擊退統一7-ELEVEn獅，拉出一波5連勝，暫居龍頭，值得一提的是，悍將目前出賽8場，已經跑出18次盜壘，追平2021年味全龍的紀錄，只要再1盜，將改寫中職熱身賽紀錄。獅隊此役被悍將跑出5盜，總教練林岳平直言，這並非單純捕手的問題，是投捕之間都要去研究。中職本季跟進大聯盟，從15吋壘包換成18吋壘包，提升球員盜壘意願與成功率，官辦熱身賽進入尾聲，悍將在這8戰不斷利用盜壘戰術搶壘，昨日從桃猿補手中跑出7盜，今日面對獅隊再演出5次盜壘，團隊盜壘數已經累積18次，追平2021年味全龍的團隊紀錄，只要再1盜，悍將就可以寫下中職熱身賽新歷史。悍將總教練後藤光尊今日賽後被問到盜壘等戰術問題，僅回應，「這是球隊的戰術，不能跟大家講。」獅隊總教練林岳平則指出，壘包加大的條件各隊都一樣，不會是直接影響團隊被盜壘的原因。餅總說，此役先發投手獅帝芬（Jackson Stephens）狀況不錯，但看守跑者這方面還要再研究一下。餅總說，賽前就知道悍將的球隊型態，「這不是純捕手問題，是投捕之間，因為投手動作確實比較大，以秒速來看，盜壘成功的機率較高。」餅總直言，壘包加大是希望多一點速度的棒球，「這不用探討，大家都知道的事，只是在賽事裡面，我們要怎麼去應對對方一直發動盜壘。」