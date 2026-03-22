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效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬今（22）日在熱身賽飆出生涯最速160公里速球，成為台灣第5位「160火球男」，也是首位中職養成、出產的台灣投手。統一7-ELEVEn獅總教練林岳平坦言，下一位中職產的「160火球男」可能還要一段時間，「優秀的都出國了，我認為下一位是張峻瑋。」古林睿煬在經典賽結束後，返回母隊火腿隊，前次後援1局僅用9球就抓到3個出局數，今日在平手的局面，古林睿煬又在第9局登板，開季轉為牛棚的意味濃厚。古林睿煬此役後援1局無失分，最令人驚豔的是，此役他投出生涯最速的160公里火球，刷新個人最快球速的紀錄。古林睿煬這顆160公里的火球，也成為首位中職出產的「火球男」，前面4位飆出160公里的台灣投手，皆是旅外球員，分別曹錦輝、羅嘉仁、潘文輝、林振瑋。至於下一位中職出產的160公里「火球男」會是誰？獅隊總教練林岳平坦言，可能還要有一段時間才會出現，最關鍵的原因在於優秀好手都出國發展。但餅總看好旅日小將張峻瑋會是下一位投出160公里的台灣投手，「中職要再出現的時間很難講，優秀的都出去了。」餅總直言，球速快又要控制好不容易，「這不單純是技術，身體也是一個部分。」古林睿煬球季前曾隨中華隊征戰經典賽，餅總透露，古林睿煬在1月中的國家隊第一階段集訓，牛棚球速就已經達155公里，「投10顆稍微催1顆就155公里，當時想說，『喔！才1月就155公里』，這個就是競爭，他的母隊很競爭，所以他1月就已經準備好了。」