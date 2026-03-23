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洛杉磯湖人隊迎來重大利多消息。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA官方在經過重新審核後，決定撤銷湖人球星唐西奇（Luka Doncic）於上一場對陣魔術時所領到的技術犯規。這項裁定意味著唐西奇本季的技術犯規次數將回落至15次，成功避開了因滿16次而觸發的自動禁賽處分，明（24）客場挑戰底特律活塞的關鍵戰役將能正常披掛上陣。這起風波源於昨（22）日湖人對陣魔術的比賽。第三節末段，唐西奇在罰球線上與魔術隊中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）發生口角，兩人言語交鋒激烈。當時執法裁判認為雙方持續挑釁，隨即吹判兩人各一次技術犯規。據悉，唐西奇賽後向聯盟申訴，指稱畢塔吉使用了涉及家人的不當言語，而湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也力挺自家球星，認為裁判在不了解語境的情況下吹判過於嚴苛。NBA官方在今日發布的聲明中確認，不僅撤銷了唐西奇的判罰，畢塔吉的該次技術犯規也一併取消，認定當時的衝突尚未達到技術犯規的標準。目前已身處禁賽邊緣的唐西奇，只要再領到一次技術犯規就得自動停賽一場。這不僅將直接衝擊湖人的連勝氣勢，更可能讓他因缺賽而無法跨越「65場出賽」的獎項門檻，進而喪失角逐MVP與年度陣容的資格。對於正處於9連勝高峰的湖人隊來說，唐西奇的「解禁」無疑是場及時雨。身為目前聯盟的得分王，唐西奇本季場均33.4分、7.9籃板、8.4助攻的表現是湖人能穩居西區前三的核心動力。若他缺陣，僅靠41歲的詹姆斯（LeBron James）帶領湖人客場挑戰東區龍頭活塞，勝算將大打折扣。