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洛杉磯湖人今（17）日客場100：92戰勝休士頓火箭，唐西奇（Luka Doncic）先發出賽39分鐘，再度攻下36分、6籃板、4助攻與2抄截全能成績單，整個3月目前9場全數出戰，繳出場均超過34分的戰神級成績，湖人也拿下其中8勝，戰績衝至西區第三，本場贏下火箭後，更確立西區老三席位。唐西奇此役上半場就攻下23分為全場最高，下半場休息較長時間，但在末節湖人進攻當機時回歸，剩餘2分鐘時又靠低位單打終止球隊得分乾旱期。本場總計先發出賽39分鐘，27投14中，三分球12投4中，罰球5罰4中，得到36分、6籃板、4助攻與2抄截。自從進入3月以來，唐西奇維持火燙得分手感，9場比賽中場均貢獻34.3分、9籃板與7.7助攻，包含面對溜馬的44分、以及打公牛時驚人的51分、10籃板、10助攻超級大三元，他的數據也反饋到球隊戰績上，湖人取得8勝1敗佳績，目前43勝25敗成績已經擠下火箭，爬上西區第3。但湖人這波連勝潮也有值得注意部分，9場中面對勝率超過5成球隊有4支，分別是金塊、灰狼、尼克與火箭，湖人只輸給金塊1場，其餘面對公牛等弱旅皆能把握，顯示球隊確實如詹姆斯（LeBron James）所說，已逐漸進入季後賽模式。