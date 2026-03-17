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休士頓火箭今（17）日主場迎戰洛杉磯湖人，以92：100輸球，勝差被拉開至1.5場。火箭下半場進攻再度當機，全場22次失誤釀下敗因，關鍵時刻小將伊森（Tari Eason）發邊線球發生失誤，讓原本準備接球的「KD」杜蘭特（Kevin Durant）心態大爆炸，直接攤手放棄回防，在場上散步失去戰意，湖人也趁勢拉開領先分差。本場賽前，火箭與湖人僅有0.5場勝差，只要贏球就能搶回西區第三席位，上半場火箭仍有6分領先，但下半場進攻突然當機，全隊失誤連連，杜蘭特也受到湖人祭出的包夾戰術影響，幾次投籃嘗試都無果，杜蘭特也越打越急。比賽最後剩下42秒時，火箭特別喊出暫停跑戰術，結果發球的伊森沒有在第一時間傳球，失去重心情況下最後單腳將球拋出，球權直接落到湖人手裡，杜蘭特見狀也攤手表示無奈，隨後在場上徹底失去戰意，最後他本場下半場幾乎1分未得，僅在最後垃圾時間擺進2分。杜蘭特本戰先發上場超過37分鐘，攻下18分、5籃板與2助攻，投籃方面16投8中，仍維持過往的高效命中率，但個人全場也發生7次失誤。