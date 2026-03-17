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洛杉磯湖人今（17）日客場挑戰休士頓火箭，三核心唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）同場出擊，儘管唐西奇上半場就攻下23分，湖人仍以6分落後。下半場兩隊形成打鐵大戰，湖人關鍵時刻回神，火箭則持續發生離譜失誤，湖人趁機逆轉，終場100：92贏球，收下6連勝，也拉開與火箭的勝差至1.5場。湖人上戰擊敗金塊後拿下5連勝，排名超車火箭升上西區第3，本場雙方迎來正面交手，首節雙方打得火熱，僅有1分差距，但第二節末段杜蘭特（Kevin Durant）、史密斯（Jabari Smith Jr.）外線開炮，小幅度拉開差距，上半場火箭57：51領先。第三節湖人靠唐西奇持續砍分，搭配里夫斯也有出色發揮，帶動團隊進攻，加上火箭進攻又陷入當機，連跑快攻都出現失誤，湖人單節打出32：23直接逆轉戰局。末節開局杜蘭特仍在場下休息，火箭、湖人雙方祭出強硬防守，兩隊命中率都有所下滑，比分一度卡在85：83長達數分鐘之久，火箭將杜蘭特放回場上後湖人派出包夾戰術，火箭透過跑位得分，湖人則長達5分鐘沒有分數進帳。末節中段唐西奇回到場上，馬上妙傳給詹姆斯籃下犯規得手，但湖人投籃持續打鐵，比賽打了超過8分鐘，湖人仍僅拿下4分，火箭方面本場則發生多達20次失誤，導致分數也無法拉開。湖人剩餘2分鐘時進攻回神，唐西奇先單打得手，隨後史馬特（Marcus Smart）投進三分，關鍵時刻，火箭喊出暫停後的邊線戰術，伊森（Tari Eason）發球又發生失誤，杜蘭特在場上攤手，心態大爆炸，湖人趁勢拉開比分差距，終場100：92擊敗火箭，也將兩隊勝差拉開至1.5場。數據方面，湖人唐西奇全場貢獻36分、6籃板與4助攻，里夫斯15分、5助攻，詹姆斯則有18分、5籃板與5助攻成績，輸球的火箭方面，杜蘭特下半場1分未得，全場攻下18分，史密斯攻下全隊最多22分，另添8籃板。