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洛杉磯湖人今（17）日交手休士頓火箭，靠著下半場強硬防守逆轉比分，終場100：92豪取6連勝，其中防堵火箭一哥「KD」杜蘭特（Kevin Durant）成功，讓他下半場僅攻下2分、全場發生7次失誤，賽後詹姆斯（LeBron James）談到如何做到時，也坦言累壞了，「他是史上最偉大的球員之一，所以你的防守必須不斷變化，讓他難以適應。」詹姆斯本場13投7中、攻下18分、5籃板、5助攻，面對火箭以KD為發起點的進攻方式，諸多指揮、補防都相當到位，賽後詹姆斯也被問到如何成功防住這位一代得分機器。「要不斷對他用不同的防守方式。」詹姆斯直言，KD是史上最偉大的球員之一，所以必須不斷變化，讓他難以適應。「有時候就是盡量讓他不舒服，他出手的時候，你只能希望他投不進。我們做得很好的一點，就是不斷調整防守策略，不能一直給他同一種防守，否則他會找到感覺。」詹姆斯認為，KD自進入聯盟以來不斷進步，不同時期的他都很難防守，「他一直在變得更強。勇士時期的他最難守，因為你沒辦法夾擊他，籃網時期也一樣，有歐文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）在場時，你也很難對KD包夾。甚至更早在雷霆時期，他就已經很強了。應該說，他一直都是頂級球員。」詹姆斯也笑說自己真的累壞了，尤其是隨球季末，賽程越來越緊繃，「飛機上、昨天晚上都不太好，不過昨晚睡將近9個半小時，醒來後也有做恢復和治療，今天感覺好多了，才能打這場比賽。」