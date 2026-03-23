NBA 例行賽進入最後倒數12場，底特律活塞隊雖已基本鎖定季後賽席次與主場優勢，但球隊並未鬆懈。但核心控衛康寧漢（Cade Cunningham）因「肺塌陷」無限期缺陣，加上波士頓塞爾提克打出一波四連勝氣勢，活塞隊面臨嚴峻考驗。總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也坦言，康寧漢缺陣的情況下，球隊將用防守彌補康寧漢缺陣的漏洞。
比克斯塔夫用防守補漏洞 透露強度將是「前所未有」
康寧漢的傷勢目前尚無明確復出時間表，甚至可能缺席季後賽。面對失去頭號球星與外圍防線防守大鎖的困境，比克斯塔夫教練接受《NBA.com》記者席爾吉特（Jeff Zillgitt）採訪時強調，計畫將防守強度提升到前所未有的層次。
用集體力量彌補 對陣勇士完美貫徹
比克斯塔夫表示，球隊的核心目標是贏下球權爭奪戰，「透過抄截與阻攻來降低對手的出手次數。我們無法由單一球員取代康寧漢的個人能力，但如果每個人都能在自己的強項上再多做一點，我們就能以集體力量彌補空缺。」
活塞隊在近期對戰金州勇士的比賽中，完美貫徹了這套計畫。全隊繳出驚人的16次抄截，並利用對方失誤攻下32分。強悍的防守干擾讓勇士隊全場投籃命中率僅 46.1%，三分球命中率更被限制在不理想的36.4%。
儘管無法上場，比克斯塔夫教練指出康寧漢仍是球隊的精神領袖：「這對他來說很艱難，他非常渴望和隊友待在一起。他不僅有天賦，他的領導能力每天都在激勵大家。即便他無法上場，他也會在場邊加油、協助執教與領導。」
資料來源：《The Sporting News》
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康寧漢的傷勢目前尚無明確復出時間表，甚至可能缺席季後賽。面對失去頭號球星與外圍防線防守大鎖的困境，比克斯塔夫教練接受《NBA.com》記者席爾吉特（Jeff Zillgitt）採訪時強調，計畫將防守強度提升到前所未有的層次。
用集體力量彌補 對陣勇士完美貫徹
比克斯塔夫表示，球隊的核心目標是贏下球權爭奪戰，「透過抄截與阻攻來降低對手的出手次數。我們無法由單一球員取代康寧漢的個人能力，但如果每個人都能在自己的強項上再多做一點，我們就能以集體力量彌補空缺。」
活塞隊在近期對戰金州勇士的比賽中，完美貫徹了這套計畫。全隊繳出驚人的16次抄截，並利用對方失誤攻下32分。強悍的防守干擾讓勇士隊全場投籃命中率僅 46.1%，三分球命中率更被限制在不理想的36.4%。
儘管無法上場，比克斯塔夫教練指出康寧漢仍是球隊的精神領袖：「這對他來說很艱難，他非常渴望和隊友待在一起。他不僅有天賦，他的領導能力每天都在激勵大家。即便他無法上場，他也會在場邊加油、協助執教與領導。」
資料來源：《The Sporting News》