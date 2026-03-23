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中職中信兄弟二軍由總教練彭政閔領軍，於昨（22）日正式啟程前往墨西哥，參加由WBSC與墨西哥棒球聯盟（LMB）主辦的「美洲棒球冠軍聯賽」（BCL Americas）。身為亞洲史上首支獲邀參賽的隊伍，兄弟小象們首戰就將面臨硬仗，對手尼加拉瓜冠軍隊Managua Dantos陣中，竟有多位曾讓台灣隊吃下敗仗的國家隊核心。亞洲首獲邀！彭政閔率27人「跨洋特訓」中信兄弟此次受邀參與BCL，象徵台灣職棒在國際地位的提升。由二軍總教練彭政閔率領27人名單出征，包含投手13人、野手14人。除了備受期待的新秀盧孟揚、黃鈞麟，新加盟的「K博士」洋投馬奎爾（Angel Macuare）也隨隊參戰。一軍總教練平野惠一對此行寄予厚望，直言：「不能忘記去年的悔恨感，希望年輕選手去國外多看、多學，這對球員生涯是極大的養分。」首戰強敵：尼加拉瓜「台灣殺手」現身中信兄弟在台灣時間3月25日的首場對手，是2025年尼加拉瓜聯賽冠軍「Managua Dantos」。這支球隊實力不容小覷，陣中擁有多名尼加拉瓜國家隊國手，其中最具威脅性的莫過於左投梅希亞曾在2025年經典賽資格賽對陣台灣隊時擔任先發，當時他展現強大的壓制力，帶領尼加拉瓜以6:0完封台灣，令不少台灣球迷印象深刻。此外，去年拉美大賽的MVP特盧希卓（Emanuel Trujillo）同樣效力於此隊，強悍的打線與投手戰力，將是兄弟小象們此行的第一道難關。回顧去年在台灣舉辦的經典賽資格賽，台灣隊與尼加拉瓜、西班牙及南非同組。當時台灣隊出師不利，首戰意外負於西班牙，隨後在關鍵賽事中又遭尼加拉瓜壓制吞敗，導致尼加拉瓜最終以分組第一的姿態強勢晉級正賽。雖然台灣隊隨後在附加賽復仇西班牙，驚險搶下另一張正賽門票，但進入正賽C組後仍未能成功突圍，不過有保住下屆免打資格賽的資格；反觀尼加拉瓜下屆仍須重回資格賽磨練。累積國際經驗 邁向全球舞台領隊劉志威表示，雖然赴墨參賽與二軍例行賽開季時間緊湊，但這是一次難得的訓練機會，「讓球員學習適應時差、面對不同球風的對手，這就是最好的磨練。」