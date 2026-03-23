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富邦悍將今年由日籍教練後藤光尊接掌一軍兵符，隨著3月29日富邦悍將本季首戰將至，開季3洋將的配置成為球迷最關心的話題。特別是球隊今年找來了曾有美、韓職經驗、攻守俱佳的洋砲邦力多（Luis Liberato）助拳，是否會打破傳統的「3 洋投」配置，備受球迷矚目。面對媒體詢問開季洋將名單，總教練後藤光尊今日在受訪時展現神祕感，並未給出明確答案，僅表示：「目前沒有必要說，請大家繼續看比賽來推算。」他更打趣道，大家可以發揮想像力，因為到了開打前一天，名單自然會揭曉。目前富邦陣中洋將戰力充沛，除了洋砲邦力多，還有威戈神（Aaron Wilkerson）、魔力藍（Shawn Morimando）、愛力戈（Erick Leal）等多位洋投。其中，在官辦熱身賽表現穩健，若按照休息天數推斷，將極大機率扛下29日對中信兄弟的開幕戰先發；而魔力藍與愛力戈也都在輪值競爭名單內。然而，洋砲邦力多的存在，意味著洋投名額可能縮減，富邦教練團必須在「強化火力」與「穩定防守」之間做出最終取捨。至於本土投手的調度，後藤光尊則顯得較有把握。他指出，在公辦熱身賽各有2場先發表現的，目前在輪值內的機率相當高。特別是李東洺曾繳出6局優質先發，成為今年熱身賽首位投滿6局的投手，優異的穩定度獲得教練團「合格」的評價。此外，雖然陳仕朋與黃保羅尚未在公辦熱身賽留下出賽紀錄，但後藤強調這純粹是基於一二軍教練團的多方考量，兩人目前在二軍仍持續透過實戰維持狀態，隨時準備支援一軍。