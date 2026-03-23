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臺北市立大學一名總務人員去年（2025）退休後遭檢舉，利用採購案驗收的機會向廠商索賄、收賂，犯案時間大約5年，檢調今日兵分9路搜索並約談7人，除了涉貪的已退休公務員，另有6名廠商，全案朝向不違背職務收賄罪偵辦。本案主嫌姓查（讀音同「渣」），與原名查良鏞的武俠小說大師金庸同為罕見姓氏，他是台北市立大學天母校區的總務組資深員工，曾負責消防設備檢查缺失改善、校舍及教室整修及電梯更新等工程。根據了解，查姓總務於2018年到2023年間辦理採購工程驗收時，動輒向工程行、營造公司、消防工程公司等廠商索討賄賂，不付錢就藉故刁難或拖延，「放水價」行情是數萬元，每次都領現金，不法收賄總額仍在釐清中。台北地檢署偵辦本件貪污案，今天指揮調查局台北市調查處搜索查姓主嫌及6名涉案業者的住家、公司共9個地點，並通知7名被告到案說明，預計晚間移送地檢署複訊。