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金州勇士隊今（24）日將在客場挑戰達拉斯獨行俠，為這趟艱難的六連客之旅劃下句點。然而，球隊目前仍深陷傷兵泥淖，總教練科爾（Steve Kerr）在賽前受訪時也首度坦承現實，表示球隊已不再將衝擊西區前六名（直接晉級季後賽）作為目標，而是全力備戰附加賽。勇士隊今日公布的傷病報告依舊不樂觀。當家球星柯瑞（Stephen Curry）自2月1日膝傷缺陣至今已超過一個月，雖然球團表示其復健進度良好，將於本週晚些時候重新評估，但今日仍確定缺席。此外，包括巴特勒（Jimmy Butler）、小柯瑞（Seth Curry）、霍福德（Al Horford）及新秀波斯特（Quinten Post）也都在傷停名單中，導致陣容深度極度受限。不過，目前傳出的好消息是前鋒穆迪（Moses Moody）因手腕傷勢進度超前，目前已參加對抗訓練，今日狀態提升為「出戰成疑（Questionable）」，極大機率在賽前決定是否上場，有望為乾涸的輪替陣容注入活水。隨著柯瑞（Stephen Curry）缺陣期間，勇士僅打出6勝14負的慘澹戰績，排名也從西區第7一路滑落至第10。在例行賽僅剩11場的情況下，科爾（Steve Kerr）在日前的失利後罕見地對晉級情勢「攤牌」。「我現在最感興趣的是，我們能否為附加賽做好準備。」科爾（Steve Kerr）直言：「我們將參加附加賽，無論如何我們都知道這一點。所以我們必須準備好。至於原本鎖定的西區前六種子，現在已經是不可能的事了。如果我們能連勝幾場，爭取回到第8名將是最理想的情況。」相對於勇士的缺兵少將，獨行俠隊今日迎來戰力補強。兩名前勇士成員波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）與梅爾頓（De'Anthony Melton）皆已從傷病名單中調整為「大概率出賽（Probable）」，預計將聯手對付老東家。儘管獨行俠近期遭遇主場11連敗，但對目前10戰8敗、陷入天賦荒的勇士而言，這趟客場之旅的最終站依舊充滿挑戰。勇士眾將必須在缺少核心的情況下，仰賴角色球員超水準發揮，才能在競爭激烈的西區末段班保住一线生機。