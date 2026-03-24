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密爾瓦基公鹿隊本季陷入前所未有的低迷，目前僅繳出29勝41負的慘澹戰績，距離東區第10名（附加賽邊緣）已有7.5場勝差，極大機率自2016年後首度無緣季後賽。近日傳出球團為了保護選秀順位，有意讓當家球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）剩餘賽季全數休戰，此舉引發球員本人不滿，而金州勇士前鋒格林（Draymond Green）也在個人播客節目中公開聲援「字母哥」。格林（Draymond Green）在最新一集的《格林秀》（The Draymond Green Show）中深入探討了公鹿隊內部的緊張局勢。他表示完全能理解球團想透過輸球來換取更高選秀順位的商業考量，但他強調，像阿德托昆博這種等級的球星，根本不會在乎球隊選到誰。「公鹿希望阿德托昆博餘下賽季坐板凳，但報導說他完全沒興趣。」格林直言：「老實說，我理解球團為什麼這麼做，現在聯盟有12到15支球隊都在擺爛。但身為一名球員，尤其是像他這種水準的球員，你根本不在乎選秀！他肯定想上場，他會覺得『只要我健康，我們就有機會』，我不意外他拒絕休戰。」阿德托昆博本季場均繳出27.6分、9.8籃板與5.4助攻。格林認為，除了對勝利的渴望，合約僵局也是「字母哥」堅持上場的原因之一。「你必須回想交易大限前的那些流言，接下來會發生什麼？這會是他最後一次穿公鹿球衣嗎？」格林分析道：「這一切都必須考慮進去。如果他能打，而且身體健康也想打，那就應該讓他打球。」根據消息來源指出，公鹿管理層已明確表態，若阿德托昆博拒絕簽下為期4年、價值2.75億美元的超級頂薪續約合約，球團計畫在今年夏天將其交易。這意味著如果雙方無法達成共識，這位兩屆MVP在密爾瓦基的日子恐已進入倒數計時。