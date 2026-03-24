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▲現年27歲的山本由伸憑藉去年季後賽的宰制級表現，毫無懸念地擔綱開幕戰先發。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在對陣洛杉磯天使隊的「高速公路大戰」賽後正式宣佈，球隊已確定開季前6場比賽的先發輪值順序。這份名單最受矚目的莫過於由三名日本投手組成的強力防線，將由王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）扛起開幕戰重任，而投打二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）則預計在第5戰登上投手丘。主帥羅伯斯（Dave Roberts）也貼心安排在大谷登板那天安排長中繼投手待命，以保護其手臂。根據羅伯斯公佈的計畫，開季輪值序為：山本由伸、希恩（Emmet Sheehan）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希，最後則是大谷翔平。現年27歲的山本由伸憑藉去年季後賽的宰制級表現，毫無懸念地擔綱開幕戰先發。緊隨其後的是年輕潛力右投希恩與火球男格拉斯諾。而今年開季便搶下輪值席次的24歲「令和怪物」佐佐木朗希，將在第4戰亮相。最令球迷期待的，莫過於31歲的大谷翔平，他確定將以先發投手身份擔任第5號輪值。對於大谷翔平的回歸，羅伯斯總教練也透露了具體的運用方針。考慮到球季初期仍需保護球員手臂，大谷翔平出賽時，球隊將安排具備長中繼投手隨時待命接手。這種靈活的調度方式旨在確保大谷在重拾二刀流節奏的同時，能平穩度過球季序盤。隨著三名日本投手同時進入先發輪值，道奇隊的先發群被公認為國聯實力最深厚的組合。這份兼具經驗與天賦的豪華布陣，將是道奇隊尋求世界大賽連霸的核心支柱。從開幕戰起，這群日籍球星與強力洋投將如何主宰戰場，已成為全球棒壇關注的焦點。