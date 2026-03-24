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▲金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因「跑者膝」傷勢缺陣，但根據日前消息，他已經恢復團隊對抗訓練，最快本周有望復出。（圖／美聯社／達志影像）

近況不佳的金州勇士，過去3場面對季後賽球隊皆輸球，近10戰苦吞8敗，戰績來到33勝38敗、西區第10。今（24）日將交手西區第13的達拉斯獨行俠、休息一日後再面對弱旅布魯克林籃網、華盛頓巫師，此3戰也成為勇士爭取附加賽更高排名、甚至「老八席位」過程中最關鍵的比賽，勢必得全力搶勝，而最新傷兵報告也曝光，中鋒波斯特（Quinten Post）因腳傷不克出戰，柯瑞（Stephen Curry）則已加入團隊對抗訓練，但能否復出還要持續觀察。勇士目前處於3連敗低潮，過去10場輸掉8場比賽，所幸3月16日有對上放棄本季的巫師，否則可能遭遇一波9連敗。儘管勇士在柯瑞倒下後，戰績持續不振，但目前33勝38敗仍排西區第10，領先第11的鵜鶘有8.5場勝差，幾乎已經確保進入附加賽。但重點是，就算柯瑞季末回歸，勇士從附加賽最不利的第10名打起，得連續2場客場作戰皆取勝，上演大逆襲難度偏高，因而在例行賽剩餘11場情況下，全力把握能贏球的機會，仍是勇士最重要的課題。勇士目前距離第9的拓荒者1.5場、第8的快艇2場，都還在可以追上的範圍內，攤開最後11場比賽，有5場是打弱旅球隊，最終戰則與競爭對手快艇正面交鋒，從今日面對獨行俠開始，接續著籃網、巫師，勇士都得把握贏球機會。根據外媒《heavy》報導，勇士本場面對獨行俠，中鋒波斯特確定因腳傷缺席，前鋒穆迪（Moses Moody）休養10場後有望回歸，但目前能否健康出賽仍成疑，另外波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、梅爾頓（De’Anthony Melton）則高機率可以出賽。至於當家球星柯瑞，總教練科爾（Steve Kerr）上周也親曝好消息，柯瑞睽違1個月休養，加入球隊五對五對抗訓練，最快本周就能回歸，目的也是幫助勇士拚下這3場該贏下的勝利。