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▲活塞靠著小後衛詹金斯（Daniss Jenkins）（右）一人進攻端上的發揮，打爆湖人後衛防線。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（24）日客場挑戰東區王者底特律活塞，歷經苦戰後110：113輸球，9連勝告終。活塞在一哥康寧漢（Cade Cunningham）受傷後，近期大膽啟用25歲落選小後衛詹金斯（Daniss Jenkins），本場他徹底將湖人後衛防線打爆，不少球迷賽後都提到曾奪下DPOY的防守後衛史馬特（Marcus Smart）因傷缺陣，導致關鍵時刻無人盯防詹金斯，「原來他真的超重要」、「今天真的很需要聰明哥」、「希望他趕快回來」湖人本場面對團隊防守堅強的活塞，以3核心為主的進攻打不開，整場比數被一路緊咬，活塞進攻方面，幾乎都看詹金斯發揮，這位6呎3吋的小後衛，本場先發上場39分鐘，攻下30分、4籃板與8助攻，成為活塞進攻主軸。詹金斯關鍵時刻連續3波單打拉拉維亞（Jacob LaRavia）、里夫斯（Austin Reaves）都獲得回報，湖人面對對手以速度型後衛為發起點時，缺少第一線防守者問題就會被無限放大，本場被默默無名的詹金斯打爆，同樣顯見這個狀況。尤其是曾奪下2021-22年度最佳防守球員的史馬特，雖然受到大傷後身體狀況巔峰不再，但他本季仍是湖人最重要的持球防守者（POA，Point of Attack），出賽60場有53場先發，場均上場時間28.8分鐘，是搭檔3核心的重要成員，但因為腳踝痠痛關係本場不克出戰，也讓湖人後衛防線被打出大弱點。