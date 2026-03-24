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NBA休士頓火箭本季找來「KD」杜蘭特（Kevin Durant）爭冠，卻發生杜蘭特不滿隊友、在網路上點名批評的內部風波。隨火箭今（24）日124：132爆冷不敵東區第12的芝加哥公牛，賽後主力中鋒申京（Alperen Sengun）受訪時也坦言與KD仍在適應期，球隊仍處於學習和磨合過程中，「因為我們這季有KD加入，每個人都想打敗他，所以每個對手面對我們時，都打得非常有侵略性。」KD本季加入火箭後，數據上維持過往水準，但球隊缺乏具經驗的控球後衛成為硬傷，與申京、史密斯（Jabari Smith Jr.）、湯普森（Amen Thompson）等人雖仍打出西區第4佳績，但進攻方面不甚穩定，全隊決勝關頭幾乎只能依賴37歲的KD單打。球季中，甚至傳出KD在網路上開分身帳號，以第一人稱批評火箭隊友的發言，包含質疑史密斯球商、其中也提到申京被認定是球隊主力，否則自己根本不會想把球傳給他等等的言論，意外引發騷動。但至今火箭隊內都未針對此回應，當申京今日被問到本季多場因進攻不穩定，爆冷敗給弱隊時，他坦率地說，這跟KD加入有關。「因為我們這季有KD加入，每個人都想打敗他，所以每個對手面對我們時，都打得非常有侵略性，都想贏下我們。」「我認為我們必須更好地應對這類型比賽，從開場就展現出更好的競技狀態」申京隨後提到與KD的合作，「我之前也說過，這是我們合作的第一年，每場比賽，我們都在互相學習和了解，適應彼此打法。」申京最後也表達信心，相信到季後賽時球隊可以磨合到相對理想的狀態。