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NBA美國職籃（National Basketball Association）官方近日宣布，撤銷洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在上週末對陣奧蘭多魔術時所領到的技術犯規。由於這本該是唐西奇本季第16次技犯，原定將面臨自動禁賽一場的處分，但在官方撤回判罰後，他確定能出戰今日對陣底特律活塞的比賽。此舉引發前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）強烈不滿，公開質疑聯盟存在「雙重標準」。卡森斯日前在《Run It Back》節目中，針對聯盟撤銷唐西奇技犯的決定發表看法。他直言，自己的矛頭並非指向唐西奇個人，而是不滿聯盟對不同球員的處置態度。「我的問題不在唐西奇身上，」卡森斯指出，「但如果今天換作是格林（Draymond Green），這記技術犯規絕對不會被撤銷。」卡森斯認為，格林因為長期以來與裁判爭執的負面形象，在判罰上往往受到更嚴苛的對待。唐西奇在此次風波中能夠獲准撤銷判罰，其賽後的解釋被視為關鍵。他在賽後強調，當時與魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）爆發口角，是因為對方出言侮辱他的家人。但畢塔吉也透露，其實是唐西奇先開始的，對方同樣用斯洛維尼亞語問候其親人。儘管唐西奇過去也常因過度向裁判抱怨而飽受批評，甚至有時會因此延誤防守退防，但聯盟在此次案例中顯然採信了他的說詞，認為事出有因。相較於勇士前鋒格林在聯盟中「爭議球員」的標籤，唐西奇雖也被視為頻繁抱怨者，但在禁賽紅線上卻獲得了喘息空間。格林過去不僅常與裁判起衝突，有時甚至會與自家隊友發生摩擦，這種聲譽確實影響了外界對其判罰的觀感。湖人球迷對於此決議無疑感到慶幸，這讓唐西奇得以在今日對戰活塞時披掛上陣。目前湖人正處於9連勝的顛峰狀態，唐西奇的留守將成為球隊爭奪10連勝、續寫本季最強氣勢的核心保障。