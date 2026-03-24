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密爾瓦基公鹿隊今日拋出震撼彈！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿隊在簽下得分好手湯瑪斯（Cam Thomas）僅僅數周後，便決定將其裁掉。這項決定令外界大感意外，因為不久前球團上下才對他的加盟寄予厚望。回顧交易截止日後，公鹿隊總經理霍斯特（Jon Horst）在簽下湯瑪斯時曾給予極高評價，盛讚他是球隊本賽季乃至未來爭取總冠軍的關鍵一員。甚至連當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也曾公開表示，湯瑪斯的進攻火力是公鹿爭冠拼圖中不可或缺的一環。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在湯瑪斯出戰僅兩場比賽後，更對他的得分天賦讚不絕口，將他與聯盟著名的超級板凳暴徒路·威廉斯（Lou Williams）和克勞佛（Jamal Crawford）相提並論。然而，這份讚美並未轉化為長久的留隊合約，湯瑪斯在加盟不到一個月後便遭到釋出。湯瑪斯在效力公鹿期間一共出戰了，在有限的上場時間內場均貢獻：儘管具備單打得分能力，但外界推測公鹿隊裁掉他的原因，可能與球隊在防守端的體系磨合有關，或是為了在力拚季後賽席位前騰出名額簽下更具經驗的側翼防守者。年紀尚輕且具備爆炸性得分能力的湯瑪斯，在被裁掉後，預計會吸引不少缺乏替補火力的球隊關注。對於正在衝擊季後賽席次的球隊來說，湯瑪斯或許仍是一名值得投資的板凳火藥庫。而公鹿隊在失去這名得分手後，如何在季後賽填補後場火力缺口，將是公鹿隊高層接下來的考驗。