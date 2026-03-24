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所有龍迷、棒球迷一生必經的朝聖巡禮，一場燃燒野球靈魂的遠征正式啟航！味全龍球團今日宣布跨界攜手「東南旅遊」，共同推出「かっ飛ばせ福岡へ！熱血應援團」海外觀戰行程。本次遠征由啦啦隊女神李多慧、林襄、小映、菲菲、沛沛領軍，將於5月21日直奔去年度日本職棒冠軍福岡軟銀鷹主場—MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA，開啟5天4夜的「圓夢之行」。這不僅是觀看福岡軟銀鷹對決北海道日本火腿鬥士的頂尖賽事，更是球迷與女神們並肩作戰、將九州的熱情化作此生最無可取代勳章的熱血時刻！棒球從不只是九局的勝負，而是關於那些在陽光下閃耀、讓少年熱淚盈眶的瞬間。本次行程將帶領球迷深度解鎖「MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA」的神秘面紗，並特別安排參訪「王貞治博物館」。在那道世界最美全壘打弧線的紀錄前，重新與那個曾為棒球瘋狂的自己對話，在這片野球聖地上，綻放出最震撼的共鳴。應援是流淌在棒球中的滾燙熱血。行程特別保留MIZUHO PayPay DOME FUKUOKA內野專屬應援區，球迷將與李多慧、林襄等女神並肩征戰海外，感受萬人齊衝、震撼地表的應援浪潮。賽後的「小龍女同歡晚宴」更是最高潮，在九州美食的繚繞下與女孩們互動，將白天的吶喊化作席間的歡笑，是送給自己最浪漫的圓夢禮物。除了球場上的喧囂戰鼓，九州的柔情同樣值得細細品讀。行程將前往「太宰府天滿宮」感受學問之神的歷史重量。自由活動時，球迷可隱入天神地下街的時尚流光，或坐在中洲屋台的暖簾下點一碗濃郁的博多拉麵，回味如夢似幻的野球時光。若對賽事意猶未盡，次日亦可自行購票再次入場，盡情滿足心中的野球魂。本行程由味全龍球團與東南旅遊合作推出，詳細開賣時間與售價資訊，請密切鎖定味全龍官方社群與東南旅遊官方平台，敬請期待。