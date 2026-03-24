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智慧局為推動台灣專利鏈結國際市場，旗下的台灣專利超級站首站將於25日至3月28日進駐「台灣國際運動及健身展」，藉由國際級專業展覽平台，展現台灣在運動科技與健康產業領域的創新實力與專利成果，包括水上運動領域的「水上自主救援裝置及系統」與「具有收合式椅背裝置之衝浪板結構」，以及結合數據分析與智慧應用的「運動姿勢分析系統及其方法」等。「台灣專利超級站」自2024年啟動以來迄今，已精選上百件優質得獎專利，其中受到買主採洽之展出廠商亦達30家，可見透過專業展會平台來推廣發明人創新成果，在協助專利技術商品化方面確有相當助益。本次因應全球健康意識提升與健身產業蓬勃發展趨勢，智慧局亦精選10項兼具技術創新與市場潛力的優良專利，涵蓋水上運動、運動裝備與運動科技等多元應用，呈現台灣運動產業專利的創新深度與產業競爭力。智慧局表示，本次展出亮點包括水上運動領域的「水上自主救援裝置及系統」與「具有收合式椅背裝置之衝浪板結構」；健身器材如「可調整阻力握力棒」及「多功能模組化運動裝置」；以及結合數據分析與智慧應用的「運動姿勢分析系統及其方法」、「運動器材循環運行方法及其應用」、「具有評估心理壓力的運動訓練偵測系統」、「具有肌耐力量測，各部位肌肉及其協調性訓練的裝置與系統」。此外，「自行車座椅結構」與「運動力學鞋墊及其適配方法」等專利作品亦同步展出。這些創新技術不僅提升運動訓練效能與體態管理精準度，更兼顧使用者健康與安全，協助個人化運動需求的精準匹配，體現以科技驅動運動升級的產業發展趨勢。除專利作品展示外，智慧局亦規劃多場專業交流活動。展期第一天的25日於大會舞台舉辦「專利上場・運動升級——產業創新應用技術分享」，透過專利技術與運動產業結合的深度對談，促進跨域合作與創新能量交流。展覽期間，智慧局也邀集專利相關團體：財團法人專利檢索中心、中華民國專利師公會及亞洲專利代理人協會於「台灣專利超級站」攤位提供「喝咖啡・談專利——免費專利諮詢服務」，開放時段為3月25日至3月27日每日14時至16時，以及3月28日10時至12時，歡迎民眾與業界人士預約諮詢。