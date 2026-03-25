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洛杉磯湖人41歲看板球星詹姆斯（LeBron James）最新一期播客節目《Mind the Game》，邀請隊友里夫斯（Austin Reaves）上節目，聊到聯盟吹判尺度話題，透露過去自己比較容易拿到哨音，但現在就算求他們吹也沒用，「這招已經不管用了，現在這套規則下，還要讓資深球員去適應新吹罰，對我來說很難。」詹姆斯透露，了解吹判尺度是球員很重要的一塊，對球技、打法都有莫大影響，「我們其實都在試著搞明白現在的吹判標準。我甚至都在求他們吹，但根本沒用。」詹姆斯認為，吹判標準相比過去有很大不同，這對於已經在聯盟打超過10多年的球員而言很難適應，「他們總是那一套理由——像是『我們沒看到』，或是『接觸很輕』」「但現實情況是，你在進攻端可以直接撞擊對手胸口，也不吹犯規，在三分線外有明顯身體接觸，也可能不吹。」詹姆斯補充相關細節，「但一旦進到內線，他們又開始吹一些很輕的犯規。」詹姆斯直言，裁判現在在球場各位置的吹判標準不一，選擇性吹判的方式，也讓球員更難適應吹判尺度。