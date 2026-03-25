我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希，昨春訓先發繳出災難級表現，首度上場沒有抓到任何出局數就丟掉4分退場，後續再登板狀況同樣糟糕，總計2局就出現8次四壞保送，《加州郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）也無情批評，「佐佐木朗希已經壞掉了。而這對道奇而言，並非可以輕易解決的問題。」也對於道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）將其持續放在大聯盟的決定感到不解。佐佐木朗希24日對陣天使比賽中先發登場，結果第1局連一個出局數都沒拿到就中途退場，直到第2局才因應春訓規定重新上丘，總計投了2局，雖然沒被擊出安打，卻慘失5分，高達6次四壞保送與2次觸身球，另投出2次三振。佐佐木朗希目前在熱身賽出賽4場，防禦率高達15.58，《加州郵報》記者赫南德茲直言，這是完全該即刻被下放小聯盟的成績，但羅伯斯被問到是否猶豫讓他在（31）日對陣守護者開幕第4戰先發時，仍堅定表示：「不，完全沒有猶豫。」「或許從長遠來看，佐佐木朗希球季初待在哪並不重要，因為他遲早會被降到小聯盟。」赫南德茲重砲抨擊其表現，並感嘆說道，「上季前，道奇與他簽約時絕對沒想到會是這種發展。當時還認為他有機會奪下賽揚獎，並拿他跟史金恩茲（Paul Skenes）相提並論，現在看來，這一切都彷彿是很久以前的事了。」報導中提到，佐佐木朗希現階段唯一值得肯定之處，在於他有認知到自己的問題，「但是，道奇能否提供他解決方案」，讓他未來成長為合格的大聯盟投手，就目前的情況來看，還要打上一個大大的問號。