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效力於洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki），在昨日對陣天使隊的熱身賽中遭遇職業生涯最慘烈的「控球亂調」，單場投出破紀錄的8次四死球。然而，道奇球團今日明確表態，排除將其下放小聯盟的可能。現年24歲的佐佐木朗希今日更是全隊第一個抵達球場，展現出洗心革面的決心，並與投手教練進行了一場關鍵的「露天會面」。在23日（台灣時間24日）的熱身賽中，佐佐木朗希遭遇前所未有的挑戰。首局他便因控球極度不穩，送出2次擠兌失分的保送，甚至連1個出局數都沒拿到就被換下。雖然依據熱身賽特別規則在第2局重新登板，但第4局首打席再度投出保送後徹底退場。全場僅投2局失5分，投出美日生涯最慘的8次四死球，熱身賽防禦率飆升至15.58。佐佐木賽後失望地表示：「結果如大家所見，手感非常不好。」在震撼教育後隔日，佐佐木朗希展現了積極的態度。今日賽前約5小時，他便成為第一個出現在道奇球場（Dodgers Stadium）練習的球員。他在外野附近與投手教練普萊爾（Mark Prior）交談約5分鐘，這場被媒體形容為「青空會談（露天會面）」的對話中，佐佐木頻頻點頭，似乎在確認動作細節與心理調適。普萊爾教練曾對他溫情喊話：「我也經歷過那樣的時刻，現在就專注於能做好的事情。」教練團認為佐佐木的投球機制整體並無大礙，球速也未衰退，重點在於找回投球的競技感。對於外界猜測佐佐木是否會因控球崩盤被下放小聯盟調整，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今日賽前給出了否定的答案。羅伯斯強調：「現在還不到需要從零開始重練的程度。」羅伯斯明確表示，佐佐木昨日已與教練團進行了良好的溝通，確認了身為一名「運動員」應有的投球狀態。他並再次向媒體證實，佐佐木朗希將維持原定計畫，在3月30日（台灣時間31日）對陣守護者隊的例行賽第4戰擔任先發投手。