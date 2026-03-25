韓國前總統尹錫悅因戒嚴風波被彈劾下台後，面臨多項罪名指控，首爾中央地方法院上月一審判他發動內亂罪成立、無期徒刑，目前被關押在首爾拘留所的他，還被韓媒引述獄警私下爆料，形容他是個食量大又難搞的傢伙。
根據《韓民族日報》報導，韓國前法務省監察長柳爀轉述相識的獄警說法，聲稱尹錫悅對待獄警態度不佳，經常抱怨飲食不好，只顧單方面提出個人要求，如頻繁索要咖啡和食物，該名獄警描述，尹錫悅食量很大、胃口特別好，就像個麻煩的奧客，導致獄警不願與其接觸、交談。
柳爀並強調，這些說法引述自與尹錫悅有接觸的獄警，指獄警不是會說謊的人，自己也只是把從獄警那聽到的內容，原封不動轉述出來而已，不覺得會有什麼問題。
尹錫悅的律師則對柳爀的爆料內容表達不滿，質疑是在散播惡意傳聞，堅稱尹錫悅被拘留期間，一直遵守法規、配合當局指示，沒有不尊重獄警或提出不當要求，尤其不滿對方嘲諷尹錫悅「食量很大」、「貪吃」，已屬故意曲解、損毀人格的不當評價和攻擊。
原文連結：교도관들, 윤석열 보면 진상 손님 같다고…식탐 강한 건 사실
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柳爀並強調，這些說法引述自與尹錫悅有接觸的獄警，指獄警不是會說謊的人，自己也只是把從獄警那聽到的內容，原封不動轉述出來而已，不覺得會有什麼問題。
尹錫悅的律師則對柳爀的爆料內容表達不滿，質疑是在散播惡意傳聞，堅稱尹錫悅被拘留期間，一直遵守法規、配合當局指示，沒有不尊重獄警或提出不當要求，尤其不滿對方嘲諷尹錫悅「食量很大」、「貪吃」，已屬故意曲解、損毀人格的不當評價和攻擊。
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