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底特律活塞隊當家球星康寧漢（Cade Cunningham）本季打出生涯年表現，不僅帶領球隊寫下近20年來最佳戰績，更被視為年度第一隊（All-NBA First Team）的熱門人選。然而，受限於聯盟現行的「65場出賽門檻」，因傷缺陣的康寧漢極可能失去評選資格。對此，NBA球員工會（NBPA）今日正式發聲，要求聯盟修改規則，避免優秀球員因重大傷病成為制度下的犧牲品。康寧漢本季場均繳出24.5分、9.9助攻、5.6籃板與1.5抄截的全能數據，率領活塞隊目前取得52勝19負，傲居東區第一，這也是球隊自2007-08賽季以來首次突破50勝。然而，康寧漢近期因左肺塌陷（Collapsed Left Lung）面臨賽季報銷風險，目前他的出賽數距離獲獎門檻的65場（每場需至少打滿20分鐘）還差最後5場。若康寧漢無法在剩餘的11場例行賽中回歸並打滿5場，無論其表現多麼優異，都將自動失去角逐包括年度最佳陣容（All-NBA）與 MVP 在內的所有個人獎項資格。球員工會（NBPA）透過發言人向《ESPN》等媒體發表聲明，強烈抨擊該制度：「康寧漢在打出職業生涯代表作後，卻因傷病面臨失去獎項資格的處境，這正是對65場規則的控訴。這個規則必須被廢除或改革，應針對重大傷病增設豁免條款。」工會進一步強調，自該規則實施以來，已有過多名副其實的球員，僅因這項「隨意且僵化」的配額規定而被不公平地取消資格。該規則當初納入勞資協議（CBA）是為了限制球星的「負擔管理（Load Management）」，但康寧漢顯然屬於非自願受傷的意外受害者。活塞隊目前已鎖定季後賽席位，並極有機會以東區龍頭之姿進入季後賽。康寧漢無疑擁有年度第一隊的履歷，但規則的限制可能讓他無法獲得實質名譽的肯定。目前球團與球迷正屏息以待，觀察康寧漢是否能在季末強行回歸湊滿場次，或是聯盟是否會因工會的施壓而出現轉圜餘地。