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曼菲斯灰熊隊於今（25）日正式宣布，當家球星賈·莫蘭特（Ja Morant）因左手肘尺側副韌帶（UCL）扭傷，確定缺席本賽季剩餘的所有賽事。根據球團聲明，莫蘭特將接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療以促進傷勢癒合。灰熊隊醫療團隊表示，莫蘭特預計能在下個賽季開始前完全康復。這位26歲、身高6呎2吋的明星後衛，本季受傷病影響僅出賽20場。他在1月下旬因手肘扭傷進入傷兵名單，而在此之前，他才剛因小腿痠痛缺席了兩周。莫蘭特本季場均貢獻19.5分，寫下自職業生涯第二年以來的最低紀錄。這位2019年選秀亞軍近年深受傷困擾，統計顯示，他在過去三個賽季中合計僅出賽79場，頻繁的傷病史已成為其職業生涯的一大隱憂。莫蘭特在職業生涯早期憑藉極具爆發力的灌籃與華麗的傳球風格，迅速成為聯盟的焦點人物，並先後於2020年與2022年奪下「年度最佳新人」與「年度最佳進步球員」殊榮。然而，自2023年起，莫蘭特的場外行為爭議開始影響他在球場上的表現。2023年3月，他因在丹佛地區夜店亮槍的影片曝光，遭NBA禁賽8場，儘管當時並未面臨刑事指控，但其形象與球隊穩定性已受到打擊。灰熊隊目前正全力協助莫蘭特進行復健，期待這位昔日的「精華影片製造機」能在下賽季健康回歸，重振孟軍聲勢。