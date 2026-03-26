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中華職棒台鋼雄鷹內野手曾昱磬本季確定離開外野、回歸內野，鎮守雄鷹二壘防線，日前曾昱磬接受《NOWnews 今日新聞》採訪時表示，目前的守備狀態超乎自己的預期，「秋訓、春訓教練下很多功夫，熱身賽看起來很不錯。今年基本上以二壘這方面為主。」曾昱磬直言，目前的守備狀態超乎自己預期，同時也指出，二壘算是中線守位，相當重要，因此不能只專注於打擊端。曾昱磬去年在一軍出賽69場，繳出45安、5轟、打擊率2成39的成績。本季官辦熱身賽，曾昱磬出賽10場（8場先發），共繳出7安、3打點、打擊率2成59的成績，談到現階段打擊狀況，曾昱磬指出先求穩定，「至少每天繳出1支安打，近期狀態有點起伏，雖然有點下滑，但慢慢起來是好現象。」曾昱磬坦言，去年官辦熱身賽的狀況是好的，但開季後卻出現體力下滑的狀況，間接導致開季表現不佳，因此今年狀況有起伏，是在自己的預期中，會針對此狀況去修正。內野底的曾昱磬雖然去年以內野手登錄，等整季皆以外野手身份出賽，本季則是確定回歸內野，以二壘為主，官辦熱身賽39次守備機會出現1次失誤，守備率9成74。曾昱磬表示，守備的狀況出乎自己的預期，「秋訓、春訓教練下很多功夫，熱身賽看起來很不錯。」他指出，外野的跑動距離長，內野則是多強勁滾球，加上要瞬間將球傳向一壘，需要高敏捷度。曾昱磬開玩笑表示，還是比較喜歡守外野，原因也很單純，就是內野失誤率較高，自己不喜歡被罵。但話鋒一轉，曾昱磬說，去年守外野時，可以專心顧打擊，但目前就是打擊、守備佔比各半，「二壘也是中線，很重要，要把打過來的球確實守好，因此秋訓、春訓，教練團一直給我特守，把基本功確實找回。」