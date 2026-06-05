國中教育會考在今（5）日上午8時起開放網路成績查詢，考生可至網站查詢，並於當日寄發成績通知單。5A人數共1萬6293人、9.04%，其中寫作6級分者有712人占全體考生0.4%。
會考各測驗科目計分，以及寫作測驗與數學非選擇題閱卷已在5月31日前完成，計分結果與統計資料均已上網公告。
標準參照三等級 國文答對36題達精熟
國文、英語、數學、社會、自然5科計分採「標準參照」方式，廣邀學科教授、中學教師及測驗專家，依據事先制定的各能力表現標準，對各科進行「精熟」與「基礎」等級的門檻設定，將學生能力表現分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級，再透過測驗等化的技術檢核專家的設定結果。
交互比對標準設定結果與量化分析結果，進而決定獲得各表現等級所需的最低答對題數，以確保每一年各科等級標準一致可以比較。本次計分結果顯示，「精熟」等級門檻答對題數（加權分數得分）比例約占整份測驗的77%至91%，「基礎」等級門檻則約占37%至40%。以國文科為例，總題數為42題，答對36題可達「精熟」等級，答對題數比例約85.71%；答對17題可達「基礎」等級，答對題數比例約40.48%。
此次各科達「精熟」的人數百分比為17.41%～24.56%、達「基礎」的人數百分比為47.32%～65.39%，「待加強」的人數百分比為11.90%～29.31%。
此外，115年全國15個就學區皆採用國中教育會考的成績作為免試入學比序項目之一，比重不超過1/3。臺師大心測中心提供「115年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以作為免試入學選填志願之參考。
適性入學宣導網站上線 協助學生選填志願
為提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「115年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊。學生可以透過網站了解所選志願校科未來學習的內容與進路發展，家長與教師也可以跟學生討論，協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌國中教育會考成績及兩次模擬志願選填結果，進行升學選擇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國文、英語、數學、社會、自然5科計分採「標準參照」方式，廣邀學科教授、中學教師及測驗專家，依據事先制定的各能力表現標準，對各科進行「精熟」與「基礎」等級的門檻設定，將學生能力表現分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級，再透過測驗等化的技術檢核專家的設定結果。
交互比對標準設定結果與量化分析結果，進而決定獲得各表現等級所需的最低答對題數，以確保每一年各科等級標準一致可以比較。本次計分結果顯示，「精熟」等級門檻答對題數（加權分數得分）比例約占整份測驗的77%至91%，「基礎」等級門檻則約占37%至40%。以國文科為例，總題數為42題，答對36題可達「精熟」等級，答對題數比例約85.71%；答對17題可達「基礎」等級，答對題數比例約40.48%。
此次各科達「精熟」的人數百分比為17.41%～24.56%、達「基礎」的人數百分比為47.32%～65.39%，「待加強」的人數百分比為11.90%～29.31%。
適性入學宣導網站上線 協助學生選填志願
為提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「115年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊。學生可以透過網站了解所選志願校科未來學習的內容與進路發展，家長與教師也可以跟學生討論，協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌國中教育會考成績及兩次模擬志願選填結果，進行升學選擇。