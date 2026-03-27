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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會今（27）日在主場開幕戰對上匹茲堡海盜，大都會先發投手裴洛塔（Freddy Peralta）在3局上半面對海盜克魯茲（Oneil Cruz）時，在2好3壞的情況下，投出一顆偏低速球，主審判定為壞球，大都會捕手艾爾法瑞茲 （Francisco Alvarez）使用「ABS」挑戰成功，最終克魯茲遭三振，艾爾法瑞茲也成為大聯盟歷史上例行賽ABS挑戰成功第一人。裴洛塔的偏低速球經過ABS系統重播後，球擦過好球帶下緣，最終被系統判定為好球，而艾爾法瑞茲的挑戰成功，不僅是大聯盟歷史性的一刻，同時也改變比賽局勢。在克魯茲被三振後，下一棒的洛威（Brandon Lowe）敲出個人單場第2支全壘打，幫助海盜將比分追至3：5，艾爾法瑞茲的挑戰成功，讓洛威的兩分砲變成陽春砲，為大都會守下關鍵的1分領先。除了在防守端為球隊做出貢獻外，艾爾法瑞茲在6局下半也敲出一發陽春砲，飛行距離達到429英尺（約130公尺）幫助大都會終場以11：5擊敗海盜，拿下新賽季首勝。紐約洋基的卡瓦耶洛 （Jose Caballero）在昨（26）日對上舊金山巨人的比賽中，於比賽4局下半，使用ABS挑戰，試圖推翻被三振的判決，但最終挑戰失敗維持為盼，而卡瓦耶洛也成為大聯盟例行賽歷史上第一位使用ABS挑戰的選手。資料來源：《MLB》