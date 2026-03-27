尼泊爾最年輕的總理、35歲的沙阿（Balendra Shah）於今（27）日宣誓就職。此前，沙阿領導的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party）在本月初的國會眾議院選舉中取得壓倒性勝利，在去年9月一場由Z世代領導的起義迫使前政府下台後，沙阿成為尼泊爾的新任政治領袖。
根據《美聯社》報導，沙阿27日獲尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）總統任命為總理，沙阿的全國獨立黨在此前的眾議院選舉中贏得近三分之二的席位。另外15名新內閣成員也在隆重的宣誓儀式中同時就職。儀式包括印度教傳統儀軌，例如吹響法螺（shankhnaad）以及印度教祭司和佛教喇嘛的宗教誦經。
沙阿宣誓就職的時間選在當地時間27日下午12時34分，這一天正是慶祝印度教神祇羅摩（Rama）誕辰的日子。印度教祭司根據占星計算，認為這個時間極為吉祥，同時也符合「1-2-3-4」的數字模式。沙阿隨後於下午14時15分進入新辦公室，時間同樣符合「14-15」的數字模式，印度教祭司視此數字規律為吉兆。
宗教與占星在尼泊爾扮演重要角色。該國超過80%的人口信奉印度教，民眾開始新工作、結婚或舉行宗教儀式時，都會選擇吉祥的時辰。
沙阿是誰？嘻哈歌手轉戰政壇寫歷史
沙阿在印度取得結構工程碩士學位，2022年以獨立候選人的身份當選尼泊爾首都加德滿都市長。沙阿早年以饒舌歌手身份走紅，他的饒舌歌曲包含對尼泊爾腐敗、社會不公和政府治理失敗的批判，讓他在青年世代中獲得高人氣，成為Z世代起義的重要意見領袖之一。
沙阿將領導新政府，回應尼泊爾民眾對傳統政黨的深切不滿。選民普遍指責傳統政黨深陷貪腐，並對長期的政治動盪負有不可推卸的責任。
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沙阿宣誓就職的時間選在當地時間27日下午12時34分，這一天正是慶祝印度教神祇羅摩（Rama）誕辰的日子。印度教祭司根據占星計算，認為這個時間極為吉祥，同時也符合「1-2-3-4」的數字模式。沙阿隨後於下午14時15分進入新辦公室，時間同樣符合「14-15」的數字模式，印度教祭司視此數字規律為吉兆。
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