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2026年法國網球公開賽25日在巴黎迎來了最令人動容的傳奇告別。2015年的法網男單冠軍、瑞士傳奇名將瓦林卡（Stan Wawrinka），在男單首輪賽事中，歷經四盤大戰以3比6、6：3、3：6、4：6不敵世界排名第 106位的荷蘭好手德容（Jesper de Jong），正式宣告這位41歲的三座大滿貫得主完成了他在羅蘭加洛斯的最後一舞。賽後，全場球迷起立鼓掌長達數分鐘，將最深情的熱愛送給這位即將在球季結束後退役的瑞士傳奇，其中退役傳奇費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）齊聲獻上祝福。現年25歲的荷蘭好手德容，本次是因為法國名將費斯（Arthur Fils）因傷退賽，才幸運遞補進正賽名單。他在開賽首盤戰術發揮流暢，迅速取得領先；儘管老到的瓦林卡在第二盤利用招牌的單手反拍頻頻擊出致勝球，成功扳回一盤，激起全場觀眾的震耳欲聾應援，但德容隨後在第三、四盤重新掌控底線節奏，最終在激戰中收下勝利。德容賽後在接受全美與歐洲媒體場邊連線訪問時，展現了極高的紳士風度：賽事結束後，法網賽事總監毛瑞斯莫（Amélie Mauresmo）與法國網協主席特別在球場中央為瓦林卡舉辦了隆重的退役儀式。現場大螢幕隨即播放了球團精心製作的生涯回顧影片，更驚喜的是，隨後還播放了由費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）以及地主名將蒙菲爾斯（Gaël Monfils）集體錄製的致敬短片，共同慶祝他輝煌的職業生涯，讓這場告別秀的氣氛達到最高點。情緒相當激動的瓦林卡在致詞時紅了眼眶，感性地表示：