2026年法國網球公開賽25日在巴黎迎來了最令人動容的傳奇告別。2015年的法網男單冠軍、瑞士傳奇名將瓦林卡（Stan Wawrinka），在男單首輪賽事中，歷經四盤大戰以3比6、6：3、3：6、4：6不敵世界排名第 106位的荷蘭好手德容（Jesper de Jong），正式宣告這位41歲的三座大滿貫得主完成了他在羅蘭加洛斯的最後一舞。賽後，全場球迷起立鼓掌長達數分鐘，將最深情的熱愛送給這位即將在球季結束後退役的瑞士傳奇，其中退役傳奇費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）齊聲獻上祝福。
昔日球童變今日對手 德容讚：這一天只屬於瓦林卡
現年25歲的荷蘭好手德容，本次是因為法國名將費斯（Arthur Fils）因傷退賽，才幸運遞補進正賽名單。他在開賽首盤戰術發揮流暢，迅速取得領先；儘管老到的瓦林卡在第二盤利用招牌的單手反拍頻頻擊出致勝球，成功扳回一盤，激起全場觀眾的震耳欲聾應援，但德容隨後在第三、四盤重新掌控底線節奏，最終在激戰中收下勝利。
德容賽後在接受全美與歐洲媒體場邊連線訪問時，展現了極高的紳士風度：「今天這場比賽完全與我無關。關於瓦林卡有一個有趣的小故事，當我小時候在場邊擔任球童時，他曾在球場上和我現在的教練交過手。我並不是想說他年紀大了，但今天的焦點全部屬於他，尤其是他在場上展現出的那種拼搏精神，令人無比敬佩。」
大螢幕致敬影片引爆全場淚點 費納喬群星齊聚獻祝福
賽事結束後，法網賽事總監毛瑞斯莫（Amélie Mauresmo）與法國網協主席特別在球場中央為瓦林卡舉辦了隆重的退役儀式。現場大螢幕隨即播放了球團精心製作的生涯回顧影片，更驚喜的是，隨後還播放了由費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）以及地主名將蒙菲爾斯（Gaël Monfils）集體錄製的致敬短片，共同慶祝他輝煌的職業生涯，讓這場告別秀的氣氛達到最高點。
情緒相當激動的瓦林卡在致詞時紅了眼眶，感性地表示：「謝謝你們所有人。這真的很艱難，我其實一點都不想在這裡對你們說再見。正是因為像法網這樣的頂級錦標賽，才讓小時候的我夢想成為一名職業網球運動員。我從小的目標就是有朝一日能站在這裡競爭。到了41歲還在球場上體驗今天這樣的熱烈掌聲，我已經非常幸運，當你對某件事充滿熱情時，你永遠不會想說再見。我知道終點已經到了，我為這項運動付出了我的全部，這是正確的選擇。我會非常想念你們。」
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現年25歲的荷蘭好手德容，本次是因為法國名將費斯（Arthur Fils）因傷退賽，才幸運遞補進正賽名單。他在開賽首盤戰術發揮流暢，迅速取得領先；儘管老到的瓦林卡在第二盤利用招牌的單手反拍頻頻擊出致勝球，成功扳回一盤，激起全場觀眾的震耳欲聾應援，但德容隨後在第三、四盤重新掌控底線節奏，最終在激戰中收下勝利。
德容賽後在接受全美與歐洲媒體場邊連線訪問時，展現了極高的紳士風度：「今天這場比賽完全與我無關。關於瓦林卡有一個有趣的小故事，當我小時候在場邊擔任球童時，他曾在球場上和我現在的教練交過手。我並不是想說他年紀大了，但今天的焦點全部屬於他，尤其是他在場上展現出的那種拼搏精神，令人無比敬佩。」
大螢幕致敬影片引爆全場淚點 費納喬群星齊聚獻祝福
賽事結束後，法網賽事總監毛瑞斯莫（Amélie Mauresmo）與法國網協主席特別在球場中央為瓦林卡舉辦了隆重的退役儀式。現場大螢幕隨即播放了球團精心製作的生涯回顧影片，更驚喜的是，隨後還播放了由費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）以及地主名將蒙菲爾斯（Gaël Monfils）集體錄製的致敬短片，共同慶祝他輝煌的職業生涯，讓這場告別秀的氣氛達到最高點。
情緒相當激動的瓦林卡在致詞時紅了眼眶，感性地表示：「謝謝你們所有人。這真的很艱難，我其實一點都不想在這裡對你們說再見。正是因為像法網這樣的頂級錦標賽，才讓小時候的我夢想成為一名職業網球運動員。我從小的目標就是有朝一日能站在這裡競爭。到了41歲還在球場上體驗今天這樣的熱烈掌聲，我已經非常幸運，當你對某件事充滿熱情時，你永遠不會想說再見。我知道終點已經到了，我為這項運動付出了我的全部，這是正確的選擇。我會非常想念你們。」