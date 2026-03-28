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▲樂天桃猿捕手宋嘉翔敲出越過游擊手上空的德州安打，幫助樂天打破鴨蛋在開幕戰取得1:0的領先。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）

樂天桃猿今（28）日在中華職棒37年開幕戰以3：2逆轉擊退中信兄弟，現年21歲的先發捕手宋嘉翔此役攻守俱佳，生涯第2度於開幕戰蹲捕，他自認與2年相比，腦中有更多想法幫助球隊，他也以「過來人」的身份鼓勵學弟何品室融，熱身賽的張力不比例行賽，「開幕戰就是遇到聯盟最好的投手，要怎麼去突破，該怎麼防守，都要去思考。」宋嘉翔此役扛先發第8棒、捕手，5局下把握得點圈機會，從羅戈手中敲安，替桃猿先馳得點，9局下雙方平手，宋嘉翔在一壘有人的情況下擺出短棒，意外製造投手失誤，讓攻勢延續，最終桃猿靠著再見觸身球，以1分之差氣走兄弟，取得新球季開門紅。賽後桃猿總教練曾豪駒大讚宋嘉翔的表現，「他在引導上比過往進步非常多，我想去年的大賽讓他自我成長，瞭解自己的角色在哪。今天在攻擊上，很明確知道什麼時候該推進跑者，什麼時候該去掌握揮擊，這部分是我們很樂意看到的。」宋嘉翔2022年首輪入隊，宋嘉翔在2023年開幕戰就以18歲253天寫下聯盟開幕戰最年輕先發紀錄，今日再度於開幕戰先發蹲捕，他認為在心態上沒有特別大的起伏，反而很平靜。聽到總教練曾豪駒稱讚自己進步、成長，宋嘉翔認為現在自己的思考、想法不一樣，「守備上會去想比較多東西，不會像之前發生後就過了。最重要的還是場上的應變不要太急，雖然現在時間越來越短，我們要怎麼更讓自己放慢節奏，就要先思考好每一種方式。」桃猿此役開路先鋒是新秀何品室融，雖然熱身賽手感火燙，但今日卻4支0還吞3K，身為「過來人」，宋嘉翔也給出建議，「剛進來時，很年輕，比較沒有經歷過這些事情，會太急著表現自己，這樣掌握會更差，所以學弟遇到問題時，我會跟他們分享。」宋嘉翔說，熱身賽的張力不比例行賽，「開幕戰就是遇到聯盟最好的投手，要怎麼去突破，該怎麼防守，都要去思考。」此役桃猿先發投手威能帝在第2局出現一次超時違規壞球，宋嘉翔說，「因為當下我比了暗號，他又問我，他說他看錯，那我就想說沒關係，我們就一樣照節奏去投就好。」宋嘉翔指出，威能帝前2局狀況沒那麼好，動作不是很順暢，「我提醒他只要專注當下，一顆一顆去投出來，不用想說結果會怎樣。」本季中職縮短投球時間，壘上無人從20秒減為18秒，壘上有人從25秒減為23秒，宋嘉翔坦言多少有影響，投捕之間在暗號溝通上比較緊湊。