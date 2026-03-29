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紐約洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）在2026年賽季開局一度讓許多洋基球迷擔心。在今（29）日對陣舊金山巨人隊的比賽中，賈吉以「先發第2棒、右外野手」身分出賽，在連兩場一共吞下7K後再度敲出全壘打，率領洋基在5局上暫時以3：1領先巨人。這不僅是他開季的第2轟，也讓他生涯全壘打數正式來到370支，朝著大聯盟史詩級的「最速400轟」紀錄邁出一大步。賈吉自昨日在開季第8個打席敲出首轟後，手感一度冰冷，直到今日到5局上才再有發揮。5局上，賈吉鎖定一顆高角度的卡特球，一棒轟出距離383英尺的陽春砲，率領洋基以3：1暫時領先，有望拿下與巨人系列賽的二連勝。截至目前，賈吉職業生涯共出賽1148場，已達成370支全壘打。目前大聯盟史上最快達成400轟的紀錄保持人是傳奇強打馬奎爾（Mark McGwire），當時耗時1412場。若賈吉能維持目前的長打效率，並在本賽季順利達成400轟，他將繼刷新「最速300轟」紀錄後，再次大幅度超前馬奎爾的紀錄，確立他在現代棒球中無人能敵的重砲地位。對33歲的賈吉而言，本賽季不僅是追求個人榮譽，更是洗刷名譽的起點。去年剛奪得生涯第三座MVP的他，在今年初以隊長身分領軍美國隊出征世界棒球經典賽（WBC）。雖然他在錦標賽期間貢獻2支全壘打，但在關鍵的決賽對陣委內瑞拉時，賈吉全場熄火無安打，被部分美媒指為輸球主因之一。回到大聯盟賽場後，賈吉顯然將這份壓力轉化為動力。開季連續兩場開轟的表現，不僅穩定住洋基的軍心，更用實力回應了外界對他「大賽表現」的質疑。