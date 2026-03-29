我是廣告 請繼續往下閱讀

三星新一代Galaxy S26傳出雙處理器版本在續航表現上出現明顯落差。根據科技YouTuber Android Addicts實測，搭載三星自家Exynos 2600的機型，在高負載情境下不僅更容易發熱，電池續航也明顯落後採用高通Snapdragon 8 Elite Gen 5的版本，兩者最終測得的續航差距接近3成。Android Addicts針對Galaxy S26兩種不同處理器版本執行高強度任務，例如影片解碼等運算工作。測試結果顯示，Exynos 2600版本在高壓運作時較容易出現過熱情況，進一步推高耗電速度，縮短整體可用時間。搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5的Galaxy S26，續航時間達9小時26分鐘；相較之下，採用Exynos 2600的版本僅約6小時48分鐘，兩者差距達28%，表現差異相當明顯。科技媒體Wccftech分析，問題可能與Exynos 2600採用10核心設計有關。報導認為，當晶片在高壓狀態下全力運作時，功耗容易衝到極限，但Galaxy S26機身偏輕薄，散熱空間有限，導致整體能耗控制不如預期。這也使外界開始質疑，三星2奈米GAA製程在實際效能與功耗表現上，是否仍與官方期待存在落差。