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金州勇士隊再度傳出令人揪心的傷病消息。根據最新醫療評估，當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）因受困於嚴重的「跑者膝」傷勢，復出之路停滯不前，整體復健期恐將拉長至三個月。在例行賽進入最後衝刺階段之際，這項消息無疑為勇士隊的季後賽前景蒙上了一層厚重的陰影。現年38歲的柯瑞自今年1月24日在明尼亞波利斯訓練時感到膝蓋不適後，便陷入長期的缺陣。雖然勇士醫療團隊持續監測其狀況，但至今仍未發出復出許可。柯瑞所患的是臨床上稱為「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral Pain Syndrome）的跑者膝。這種傷勢會在髕骨周圍產生持續性痠痛，且會隨着劇烈跑動或跳躍而加劇。對於極度依賴無球跑動、穿梭掩護尋找空檔的柯瑞來說，這項傷勢無疑擊中了職業生涯的痛點。根據《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）記者丹尼·埃默曼（Danny Emerman）的觀察，中度至重度的跑者膝復健通常需要二至三個月。然而，柯瑞的狀況並非一帆風順，復健過程中多次出現停滯與反覆，這讓他在剩餘例行賽回歸的可能性急劇縮小。勇士隊本季運氣極其不佳，先是明星側翼吉米巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶（ACL）斷裂賽季報銷，隨後新秀摩西穆迪（Moses Moody）也遭遇重傷。若柯瑞無法在未來一兩週內重返賽場，要在4月中旬的附加賽前找回比賽節奏將變得極其困難，甚至不排除整季報銷的可能。在柯瑞缺席期間，勇士隊僅拿下9場勝利，團隊凝聚力備受考驗。雖然勇士目前在數學計算上尚未完全失去季後賽資格，但隨著柯瑞復出窗口漸漸關閉，球隊只能依靠現有陣容苦撐。勇士隊今日將在客場挑戰正值五連勝的丹佛金塊，這場比賽將視為球隊在沒有核心領袖的情況下，是否仍具備戰鬥意志的風向球。