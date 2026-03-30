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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜中外野手克魯茲（Oneil Cruz）在開幕戰對上紐約大都會的比賽中，在陽光刺眼的情況下，並未配戴太陽眼鏡上場，在首局就因兩次失誤，導致球隊王牌史金恩茲（Paul Skenes）狂丟5分，僅投0.2局就下場，今（30）日克魯茲終於配戴太陽眼鏡上場，但在防守態度上被海盜隊官方轉播團隊認為「缺乏積極度」開幕戰中，克魯茲在1人出局滿壘的情況下，面對一顆中外野飛球，他先是向前跑後再向後跑，判斷明顯出現瑕疵，導致對手一口氣跑回三分，下一球面對一顆普通的飛球，克魯茲先是用手套遮擋陽光，隨後錯失球的落點，再次發生失誤。在今日的比賽中，克魯茲戴上太陽眼鏡出賽，也並未發生失誤，但在2局下半，2出局1壘有人的情況下，克魯茲接殺一顆中外野飛球，但海盜官方轉播團隊，卻批評克魯茲的防守態度「懶散」游擊手出身 移防中外野適應不佳克魯茲身高201公分，職業生涯初期是以游擊手身份在小聯盟養成，但海盜隊從去年起決定將他全面移防至中外野。雖然克魯茲曾展現過驚人的雷射肩長傳，但在外野的守備節奏、判讀以及比賽態度上，顯然還有很長一段路要走。對於海盜隊球團而言，如何在不浪費他天賦的前提下，釐清克魯茲未來的守備防區，已成了迫在眉睫的課題。