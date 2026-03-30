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台中市長盧秀燕昨天接受《自由時報》專訪，首度對軍購立場具體表態，民進黨議員陳俞融批評盧秀燕用公帑出訪美國、在媒體大放闕詞，卻在議場規避監督，根本是說一套做一套！國民黨議員陳文政則說，盧秀燕對朝野和諧做了很大努力，連總統賴清德都親自致意，民進黨議員卻照罵不誤，「是在和賴總統唱反調嗎」？盧秀燕昨天接受專訪，主動對軍購規模具體表態，認為在「8千億元到1兆元之間較合理」。今（30）日上午她到市議會備詢前接受媒體堵訪，強調自己的主張與國民黨版本並無太大差異。此舉引發市議員陳俞融不滿，發言時指出自己上週在議會質詢盧秀燕，用公帑出訪美國卻大談國家安全，盧秀燕卻指她不是國會議員，還對她反質詢，如今在媒體大放闕詞，卻在議場規避監督。國民黨團書記長李中立即出聲制止，指議程是確認前一天的會議紀錄，要求陳俞融不要偷渡無不相干議題；大會主席、國民黨市議員陳政顯還要求關掉陳俞融的麥克風。稍後發言的國民黨陳文政，強調今天議程是專案報告而非國是論壇，市長已多次宣誓，不在議會討論政治議題，且這些日子對朝野和諧做了很大努力，連總統賴清德都看到了，還親自致意，民進黨議員卻老是拿政治議題問市長、罵市長，「是在和賴總統唱反調嗎」？民進黨市議員江肇國則稱，盧秀燕的專訪發言非常優秀「比提送給議會的訪美報告更有分量、更該向市民報告」。他表示依盧秀燕未來政治路的規劃，對市政和國政都會有所關心，建議她不必刻意閃躲，在議會也可以侃侃而談。盧秀燕則說，她對各黨派的議員都一樣，不會在議事堂回應非市政話題。