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台美對等關稅協議中備受關注的「2500億美元國家融保機制」，國發會主委葉俊顯30日表示，國發基金規劃專款匡列62.5億美元，並將分五期釋出，首期預計籌措12億美元，其中國發基金初期出資約為8億美元，其餘資金則由公民營金融機構共同參與，目標在6月底開放企業申請。此次機制一大特色，是首度導入企業融資三級分級制度，提供更具彈性的授信安排。葉俊顯說明，方案分為「普卡、銀卡、金卡」三級，主要依金融機構資產規模與授信額度設計，其中普卡門檻為2500萬美元，銀卡為5000萬美元，金卡則為7500萬美元。若金融機構評估ICT或半導體供應鏈企業赴美投資需求更高，在金卡級距之上，還可每次再以1000萬美元為單位往上加碼。機制設計重點之一，為降低銀行初期一次到位的資金壓力。未來銀行參與時，初期僅需先撥付五分之一的簽約金，剩下五分之四則待實際有授信案件發生後再補足。依財政部與金管會的評估，這樣的安排對銀行資本適足率影響有限，相關風險係數也可維持在20%的水準。葉俊顯指出，企業申請融資將以生產投資、機器設備採購及營運周轉金為主，並非無限制供應。為避免資源過度集中於單一企業，銀行團對個別企業的最高融資額度也會設下上限，藉此讓更多有需求的企業都能利用這套國家融保機制。為推動這項機制上路，國發會30日邀集38家金融機構召開「支持企業投資美國融資保證機制」會議，希望由政府先行帶頭，進一步擴大金融業參與。葉俊顯表示，未來參與機構愈多，越有助提高整體融資量能，支援企業赴美投資布局。隨著後續機制逐步推進，政府資金也將循序退場，最終希望國發基金與金融機構的出資比例能朝1比1目標邁進，讓整體融資保證架構更具可持續性。